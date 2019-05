Vermeende Alkmaarse pedofiel André K. aangehouden na opduiken filmpje

ALKMAAR - De Alkmaarse André K. is aangehouden na het verschijnen van een filmpje waarin hij ruzie maakt met een vrouw op een station. In de video beschuldigt de vrouw André K. ervan dat hij geïnteresseerd is in een minderjarig meisje. K. ontkent dat niet, maar wil ook niet met de vrouw praten.

De Alkmaarder is in januari 2018 veroordeeld voor een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor het bezit van kinderporno en het tonen van aanstootgevende afbeeldingen aan minderjarigen. Daarnaast kreeg hij een proeftijd van drie jaar.

Onthouding

Een voorwaarde van die proeftijd was de K. zich onthoudt van gedragingen die zijn gericht op internetomgevingen waarin over seksuele handelingen met kinderen wordt gecommuniceerd.

"Door met een volwassen vrouw te chatten over een ontmoeting met een minderjarig kind in verband met seks, heeft hij deze voorwaarde overtreden. Hierop is hij aangehouden", laat een woordvoerder van het OM, dat de woordvoering over de zaak doet, weten.

K. is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze heeft besloten om hem vast te houden. Binnen dertig dagen zal er een zitting gepland worden waarin de officier van justitie de rechtbank zal verzoeken om K. - een deel van - de voorwaardelijke gevangenisstraf te geven.

Lastiggevallen

In de zomer van 2017 werd K. nog door Cornel Grosselink uit Alkmaar naar het politiebureau gebracht. K. had zijn dochters lastiggevallen.

Het is onduidelijk of de man uit Alkmaar uiteindelijk is veroordeeld voor het tonen van beeld aan de dochters van de man of dat er ook nog een andere zaak speelde.