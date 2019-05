Vervloekte Vlielandbrug morgen weer open: "We gaan hem handmatig bedienen"

ALKMAAR - "Het lijkt wel de wet van Murphy", vertelt wethouder Marcel van Zon van de gemeente Alkmaar. Want weer ligt er een brug uit de roulatie. Dit keer gaat het om de Vlielandbrug over het Noordhollandsch kanaal bij Alkmaar-Noord. Een essentieel onderdeel voor het brugaandrijfsysteem heeft er de brui aan gegeven. De fietsbrug wordt morgen daarom handmatig bediend.

Voor veel fietsers was het vandaag een onaangename verrassing. De fietsbrug die gebruikt wordt om vanuit Alkmaar Noord naar Bergen te fietsen staat omhoog. "Ik dacht: ik doe eens sportief en pak de fiets. Nu wordt het dus twintig minuten omfietsen." Ook een meneer met een scootmobiel komt van een koude kermis thuis. "Deze brug is naar de klote, die verderop is ook naar de klote. Het is een grote puinbak."

Technische problemen

Het is niet de eerste brug in Alkmaar die te maken heeft met technische problemen. Zo staat de gloednieuwe Victoriebrug al tijden omhoog omdat de verzakkende oevers de brug niet kunnen houden. Ook de oplevering van de Leeghwaterbrug heeft al tijden te kampen met vertragingen door constructiefouten. Al eerder was het de Rekervlotbrug bij Koedijk die er door technische storingen maanden uitlag.

Domme pech

Volgens wethouder Marcel van Zon gaat het bij het defect aan de Vlielandbrug om domme pech. "Bruggen zijn complex. Het zijn bewegende onderdelen die heel technisch en ingewikkeld zijn. We hebben een goed onderhoudsprogramma, maar het kan gebeuren dat er iets stukgaat. Dat kan ook bij je auto gebeuren of in je huis."

Toch geeft Van Zon toe dat het in Alkmaar wel erg vaak raak is met defecte bruggen. "Je zou denken dat het veel met elkaar te maken heeft, maar dat is niet zo. Ik snap dat het slecht uit te leggen is maar als je gewoon analyseert wat er met die bruggen aan de hand is, heeft het allemaal een andere oorzaak."

Het is nu wachten op het juiste onderdeel om de Vlielandbrug uiteindelijk weer automatisch open en dicht te laten gaan. "We zijn aan het kijken of het onderdeel nog in voorraad is. Ook gaan we kijken of er een tijdelijk onderdeel geplaatst kan worden. Als het tegen zit duurt het een week of vijf tot de brug weer helemaal op orde is. Tot die tijd wordt de brug handmatig bediend."