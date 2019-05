Naarder Wilco (49) hoopt morgen op top Mount Everest te staan

NAARDEN - De 49-jarige Wilco Dekker uit Naarden heeft zijn doel bijna bereikt: vanavond begint hij aan het laatste deel van zijn wandeling door de Himalaya en morgenochtend hoopt hij op de top van de Mount Everest te staan.

Dat laat Dekker via Silvia van Beusekom-Dekker van Stichting Grenzen aan de Top weten aan NH Nieuws.

"We zitten in camp 3", aldus Dekker. "Op 8.300 meter, met een schitterend uitzicht als beloning. Maar wat een klim. Sneeuw, wind, bevriezingsverschijnselen, overgeven, hoofdpijn, alles hebben we gehad. We zitten nu veilig in het laatste kamp voor de top. Ik weet dat het moet kunnen."

Dekker vertrekt vanavond om 22.00 uur Nederlandse tijd. "Als het meezit zien we de zon opkomen boven de wereld en hoop ik rond 6 uur (Nepalese tijd) op de top van de wereld te staan. Morgen meer."

De Naarder vertelde in februari aan NH Nieuws dat de tocht 'een persoonlijke zoektocht is naar wie hij is en waar hij voor staat'. "Hoe mooi is het als je overal om je heen kijkt en er niets hoger is dan het punt waar jij je nu bevindt. Ik wil dat niet van een ander horen die dat heeft meegemaakt. Ik wil graag zelf voelen hoe het is."

Als het Dekker lukt om de 8.848 meter-hoge top van de Mount Everest te bereiken, is hij de 26e Nederlander die op 'het dak van de wereld' heeft gestaan.

