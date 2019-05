'Grote partij wil heel Center Parcs afhuren tijdens Formule 1'

ZANDVOORT - Een grote organisatie is van plan het hele huisjespark van Center Parcs in Zandvoort af te huren tijdens het weekend van de Formule 1. Dat bevestigt een woordvoerder van het vakantiepark aan NH Nieuws.

"Een externe partij heeft interesse om een groot deel of het hele park te huren in mei 2020", aldus de woordvoerder. Wie of wat de externe partij is, is nog onbekend.

Mocht de verhuur doorgaan, zullen de huisjes hoogstwaarschijnlijk niet meer in de vrije verhuur gaan voor dat weekend. In de andere weekenden van mei zullen de huisjes wel beschikbaar zijn.

Blokkade op boekingen

Eergisteren werd duidelijk dat Center Parcs alle boekingen voor mei 2020 heeft geblokkeerd. Dit tot grote teleurstelling van de vaste bezoekers. Volgens de woordvoerder komen de huisjes weer in de verhuur zodra bekend is wanneer de Formule 1 gehouden gaat worden.

Mochten er in het Formule 1-weekend nog huisjes op het park over zijn, dan worden deze via de reguliere methode verhuurd. Wel zal de prijs dan flink hoger zijn dan normaal. "We maken gebruik van variabele prijzen", aldus de woordvoerder.

Renovatie

Op dit moment is Center Parcs bezig met een renovatie van het Zandvoortse park. Deze moet in mei 2020, rond de start van de Formule 1, voltooid zijn.