Tientallen inwoners van Badhoevedorp hebben geen stempas gekregen

BADHOEVEDORP - Tientallen inwoners van Badhoevedorp hebben geen stempas ontvangen voor de Europese Verkiezingen. Volgens een woordvoerder gaat het om veertig tot vijftig meldingen die zijn binnengekomen bij de gemeente, maar mogelijk hebben nog meer mensen geen stempas ontvangen.

De mensen die nog gebruik willen maken van hun stemrecht moeten snel zijn; vanmiddag om 12.00 sluiten de stemregisters. Tot die tijd kunnen mensen nog terecht bij het Stadhuis in Hoofddorp om een nieuwe pas op te halen. Mensen die daar geen gebruik van maken, kunnen niet stemmen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het om veertig tot vijftig meldingen die gedurende de afgelopen weken binnen zijn gekomen. Wat precies de oorzaak is van de vermissingen is nog onduidelijk, pas als de registers zijn gesloten kan de gemeente onderzoek gaan doen.

Op dit moment is het dus ook nog niet duidelijk of het om alleen Badhoevedorp gaat of er meerdere dorpen in de gemeente getroffen zijn.

Op Facebook klagen mensen steen en been over de slechte staat van de post in Badhoevedorp. Ze missen regelmatig post of krijgen dit pas erg laat geleverd. Ook grapt iemand dat de postzak met stempassen vast ergens in de sloot zal liggen.