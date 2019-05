Forte Kinderopvang gaat niet-ingeënte kinderen weigeren bij te lage vaccinatiegraad

CASTRICUM - Forte Kinderopvang, een grote organisatie met meerdere locaties in de hele provincie, gaat maatregelen nemen op het moment dat de vaccinatiegraad op locaties onder de 95% zakt. Eén van die maatregelen is het weren van ongevaccineerde kinderen.

Dat blijkt uit een brief die naar de ouders is verstuurd. De organisatie benadrukt dat er de laatste tijd veel te doen is geweest om het al dan niet weren van ongevaccineerde kinderen in de opvang.

Op dit moment is de vaccinatiegraad op alle locaties nog boven de 95%. Mocht deze zakken, wordt er gekeken naar aanvullende maatregelen. "Het weigeren van kinderen die niet zijn ingeënt tegen bepaalde ziekten behoort in een dergelijke situatie tot één van de mogelijkheden."

Mocht het vermoeden bestaan dat een kind een besmettelijke ziekte heeft, wordt het kind gelijk geweerd van de locatie. Ouders van ongevaccineerde kinderen op de locatie worden in zo'n geval gelijk op de hoogte gesteld.