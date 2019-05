'Strenge regels en intensieve handhaving' moeten Zaanse Schans leefbaar houden

ZAANSTAD - Strengere parkeerregels, belasting innen en crowd control: met die maatregelen hoopt de gemeente Zaanstad de Zaanse Schans veilig en leefbaar te houden voor bewoners én toeristen.

De maatregelen komen uit de hoge hoed van voormalig Commissaris van de Koning Johan Remkes, die als bemiddelaar de verschillende belanghebbenden op en rond de Zaanse Schans op een lijn probeert te krijgen.

Dat het op de Zaanse Schans regelmatig te druk is, daarover zijn de partijen het wel eens. Om die massa's mensen in goede banen te leiden, gaat Zaanstad 'strenge verkeer- en parkeerregels' voor het gebied opstellen, en daar 'intensief op handhaven', zo schrijft de gemeente in een persbericht.

Aantal bussen

Over de exacte invulling van die nieuwe verkeersregels wordt nog nagedacht. Maar, zo schrijft de gemeente, 'te denken valt aan strenge regels voor onnodig stilstaan op de provinciale weg en regels voor het aantal bussen dat mag en kan parkeren op en rond de Schans. "

Behalve de verkeersdrukte wil de gemeente ook de massa's rondslenterende toeristen in betere banen leiden. Zo moet onder meer duidelijk worden hoe en waar bezoekers in geval van extreme drukte kunnen worden opgevangen.

Fietspad

Vorig jaar zomer bleek dat toeristen rond de Zaanse Schans voor gevaarlijke situaties zorgen, bijvoorbeeld door met de spreekwoordelijke oogkleppen op het fietspad over te steken. Dick Zwart van de Historische Vereniging Wormerveer pleitte er daarom voor het fietspad zo snel mogelijk naar de overkant van de sloot te verleggen.

Toen NH Nieuws vorig jaar poolshoogte ging nemen, bleek de verkeerssituatie erg onoverzichtelijk, wat gevaarlijke situaties oplevert. "Ik botste net bijna op een toerist met een fotocamera, die zo van het talud afliep zonder te kijken", klaagde een fietser voor de camera.

(Tekst loopt verder onder de video)



Heffing

Wie de uitvoering van al die plannen gaat betalen? De bezoekers zelf, zo blijkt. Vanaf 1 januari 2020 legt de gemeente Zaanstad namelijk een heffing op. De hoogte van de zogeheten vermakelijkheidsretributie staat nog niet vast, maar de opbrengst wordt geïnvesteerd in het gebied, zo belooft Zaanstad.

"Dit geld kan de gemeente gebruiken op bijvoorbeeld de drukte te beheersen, de openbare ruimte in te richten en parkeerplekken voor bewoners beter regelen of een fietspad aan te leggen."

Bovendien wil de gemeente met de Stichting Zaanse Schans in gesprek over een daadkrachtiger bestuursmodel, 'omdat het huidige bestuursmodel zich niet leent voor het nemen van een duidelijke regie.