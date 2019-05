Langste Noord-Hollander van intensive care af: "Situatie blijft enigszins zorgelijk"

BLARICUM - Gemeenteraadslid Rob Bruintjes (68) in Blaricum, en met zijn 2,21 meter de langste man van Noord-Holland, is van de intensive care af. Dat zegt zijn collega-raadslid Ramona Beemsterboer van Democratisch Alternatief Blaricum. "Robs situatie blijft enigszins zorgelijk, maar het is een vechter."

Beemsterboer is vanmiddag bij Bruintjes op bezoek geweest. "Hij ligt op de verpleegafdeling en is vaker bij kennis dan de afgelopen weken. Morgen hoopt de familie meer te horen over uitslagen van de diverse onderzoeken."

Intensive care

De Blaricummer werd vorige maand opgenomen in het ziekenhuis. Vorige week werd bekend dat hij op de intensive care lag. "Het is lastig om vooruit te kijken zonder prognoses van artsen, dus ik ben bang dat ik daar geen uitspraak over kan doen", zegt Beemsterboer. "Of er ergens zicht is op zijn terugkomst in de raad, daar kan ik helaas geen zinnig antwoord op geven."

De partij voelt zich erg gesterkt door de meelevende berichten die ze hebben gekregen, zo schreef ze vorige week: "Juist nu dringt nog eens extra door hoeveel mensen om Rob geven. Rob is naast raadslid, fractielid, partijlid en openbaar bestuurder ook vriend en een belangrijk en zeer geliefd dorpsgenoot."