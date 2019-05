Gemeente Amsterdam zet verwijderde zeecontainer met bedden weer op straat

AMSTERDAM - Voor de tweede keer in tien dagen is er een zeecontainer met matrassen geplaatst in de Spaarndammerstraat in West. Opmerkelijk genoeg was het dit keer de gemeente die de container plaatste.

Vanmiddag kreeg AT5 een video van een buurtbewoner toegestuurd, waarin te zien was dat er opnieuw een zeecontainer werd geplaatst in de Spaarndammerstraat. Opmerkelijk, want een dikke week geleden werd op dezelfde plek nog zo'n container weggehaald, die illegaal werd aangeboden op verhuurwebsite Airbnb.

De container blijkt precies dezelfde te zijn als die van vorige week. Stadsdeel West reageerde in eerste instantie verbaasd op het nieuws, maar bevestigt later dat zij de container daar zelf hebben neergezet. 'De gemeente Amsterdam heeft hem teruggezet op de plek waar hij eerder was weggehaald', laat een woordvoerder van het stadsdeel weten. 'Wij sturen de eigenaar van het verhuurbedrijf aan om de container daar op te halen.'

BUKO, het verhuurbedrijf dat eigenaar is van de container, onthield zich eerder van ieder commentaar, maar laat nu weten dat ze de container eind van de middag nog weghalen. Waarom de container op deze manier weer in het bezit van BUKO moest komen, en niet gewoon direct door de gemeente werd overhandigd, is niet bekend.

'Jacob'

Op 12 mei werd de container in de Spaarndammerstraat na klachten van buurtbewoners weggehaald door de gemeente. Er bleek geen vergunning door het stadsdeel afgegeven te zijn voor de plaatsing. Ook werd de container illegaal aangeboden op Airbnb.



Een dag later werd een tweede zeecontainer, aan het Pauwenpad in Oost, weggehaald. Ook die werd te huur aangeboden op Airbnb. De illegale verhuurder, op Airbnb geregistreerd als 'Jacob', zal moeten opdraaien voor de kosten van het wegslepen van de containers.