Zeecontainers als illegaal hotel verhuurd via Airbnb in Amsterdam: "Heel brutaal"

AMSTERDAM - Het is het zoveelste hoofdstuk in onze berichtgeving over Airbnb-fraude. In Amsterdam zijn twee zeecontainers op straat geplaatst voor verhuur via Airbnb. Het gaat om een container aan het begin van de Spaarndammerstraat en een container aan het Pauwenpad, vlakbij het Prins Bernhardplein. Een nietsvermoedende Engelsman betaalde maar liefst 134 euro voor het optrekje, waarvan hij bij aankomst boos de deur dichtsloeg.

Bij de zeecontainer achter restaurant Dauphine in Oost was vanmorgen niemand te bekennen. De drie bedden lagen er wel beslapen bij. Maar het optrekje staat nog steeds voor verhuur op de site van Airbnb. Vorige week boekte toerist Ben uit Engeland de 'kamer'. Bij aankomst stond hij met open mond te kijken waar hij zijn 134 euro aan had vergooid.

"We waren er al drie keer met de taxi omheen gereden", we dachten: "Dit kan het niet zijn!"', vertelt de gedupeerde Engelsman. "Maar toen we uitstapten bleek dat het wél zo was. We deden de deur open en keken naar binnen, deden de deur op slot en gingen weg. Toen hebben we een hotel genomen."

'Tweede zeecontainer te huur

De zaak kwam aan het rollen door een Facebookbericht van Pretpark Amsterdam, een groep die al langere tijd ageert tegen de negatieve effecten van het toerisme in de stad. Data-analist Nico van Gog, die al eerder in een onthullende AT5-reportage Airbnb-fraude aan de kaak stelde, pikte het bericht op.

Hij ontdekte dat de verhuurder, ene 'Jacob', nog een tweede zeecontainer via Airbnb voor verhuur aanbood aan de Spaarndammerstraat bij het Domela Nieuwenhuisplantsoen. "Ik heb alles voorbij zien komen, tentjes, caravans, tuinhuisjes noem maar op", zegt een verbaasde Van Gog. "Maar twee containers die je zomaar in het wilde weg op straat neerzet en als particulier gaat verhuren via Airbnb, dat had ik zelf niet kunnen bedenken. Ik vind het best wel heel brutaal."

Zeecontainer weggesleept

Toen AT5 vanochtend aankwam bij de zeecontainer in West, bleek deze gewoon open te zijn. medewerkers van de gemeente wilde het illegale hotel nét wegslepen. Na klachten van buurtbewoners, bleek namelijk dat er geen vergunning door het stadsdeel was afgegeven voor de plaatsing. De eigenaar van de container bleek onvindbaar.

"We wilden de eigenaar vinden om de wegsleepkosten op hem te verhalen, maar dat is niet gelukt", vertelt stadsdeelbestuurder Jeroen van Berkel. "Ook is team Zoeklicht (een team dat de gemeente inzet om illegale vakantieverhuur op te sporen) een paar keer langs geweest, maar zonder resultaat. Toen hebben we besloten de container weg te halen."

Bang dat verhuurders deze truc vaker uithalen omdat de gemeente de illegale container niet direct wegslepen, is Van Berkel niet. "Het kost je wel je container en dat lijkt me niet het meest voor de hand liggende verdienmodel."

Verhuurder weigerde terugbetaling

De advertentie voor de zeecontainer aan de Spaarndammerstraat is inmiddels door 'Jacob' verwijderd. Maar de container aan het Pauwenpad staat nu nog steeds op de site van Airbnb. De gedupeerde Ben heeft wel melding gedaan bij de verhuurorganisatie en ook heeft hij zijn geld teruggeëist bij de verhuurder 'Jacob'. Die weigerde dat. Uiteindelijk heeft Airbnb het bedrag aan Ben vergoed.

Wethouder Ivens onderzoekt de zaak en wil er vandaag nog niet op reageren. Nico van Gog hoopt dat de gemeente nog meer werk maakt van het opsporen van fraude. "Ik denk dat er slimmer opgetreden moet worden door de gemeente. Het is niet makkelijk, maar als je meer er tijd in stopt en de juiste data-analisten inzet, dan kun je veel meer fraude opsporen."