OM weigerde ten onrechte Wob-verzoek van Gilly Emanuels

HILVERSUM - Het Openbaar Ministerie heeft ten onrechte geweigerd om het verzoek van Gilly Emanuels te zien als een Wob-verzoek. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. Het OM moet het verzoek van de geterroriseerde ijssalonhoudster om alle stukken rondom de overlast in de buurt te krijgen alsnog behandelen.

"Wij willen alles hebben wat het OM heeft gewisseld met derden (bijvoorbeeld de gemeente, de burgemeester de politie) over de overlastgevende jongeren in de Kleine Driftbuurt en over de zaak van mevrouw Emanuels (red. ijssalon 't Perronnetje)", legt advocaat Richard Korver uit. Dit verzoek is in april 2018 ook bij de gemeente Hilversum neergelegd. "De gemeente is zo sportief geweest om dat gewoon direct aan ons te verstrekken, maar het OM heeft dat niet gedaan."

Het incident

Het is 17 augustus 2017 als het jarenlange getreiter het dieptepunt bereikt en compleet uit de hand loopt bij Emanuels' ijssalon 't Peronnetje aan de Kleine Drift. In een video van het incident is te zien hoe de jongens haar uitschelden voor 'kankernegerin' en 'kankerzwarte'. De ondernemer krijgt een mandarijn in haar nek gegooid en wordt uitgescholden. Dan gaat ze de jongens met een stok te lijf.



Ze wordt vervolgd en moet voor de rechter verschijnen. De rechter vindt dat mishandeling van de jongens bewezen is, maar dit was niet strafbaar. Juridisch gezien was er sprake van 'putatief noodweerexces'. Dat betekent dat de mishandeling Emanuels onder alle omstandigheden, met alle voorgeschiedenis in het achterhoofd, niet verweten kon worden. Daarom wordt ze 'ontslagen van alle rechtsvervolging'.

Korver en Emanuels willen onder andere weten wat het OM precies weet van de jongerenoverlast in de buurt. Het OM bleef tijdens de rechtszaak tegen Emanuels ontkennen dat er sprake was van structurele overlast en discriminatie, terwijl uit verhalen van buurtbewoners en uit de documenten van de gemeente blijkt dat er in de buurt al tien jaar sprake is van overlast.

"Wij willen weten waarom de overheid dit soort hele rare beslissingen heeft genomen", aldus Korver. Hij doelt op het filmpje waarop te horen is dat de jongeren Emanuels uitschelden voor 'kankernegerin' en 'ga je boom in' wat het OM kwalificeert als belediging en niet als discriminatie. "Dat vinden wij onbegrijpelijk."

Lees ook: 'Kankernegerin-incident' vormde dieptepunt in tien jaar jongerenoverlast Hilversum-Oost

Emanuels reageert opgelucht op de uitspraak. "Fantastisch. Ik zeg 2-0, maar we zijn er nog niet. De onderste steen moet boven tafel komen. Het OM heeft mij vanaf het begin proberen weg te zetten als dader en ik wil dat gewoon rechtzetten."

Weigering

Het OM weigerde in eerste instantie om de stukken aan Gilly Emanuels te geven. Zij vonden namelijk dat het Wob-verzoek geen Wob-verzoek was, omdat zij dachten dat Emanuels en Korver de stukken wilde gebruiken voor de onderbouwing van de strafzaak die tegen Emanuels liep en niet het doel hadden van openbaarmaking. "De belangrijkste reden om te weigeren is dat de strafprocedure naast deze procedure liep", aldus het OM.

De rechter gaat niet mee in deze redenering en vindt dat het OM het Wob-verzoek moet behandelen.