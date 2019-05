Coalitiepartijen Amsterdam gunnen Songfestival aan andere steden

AMSTERDAM - Als het aan burgemeester Halsema van Amsterdam ligt, wordt het Eurovisie Songfestival volgend jaar in de stad georganiseerd. Maar GroenLinks en de SP staan er niet om te springen.

Als het festival wel naar Amsterdam komt, is het wat GroenLinks betreft welkom, maar het hoeft niet per se hier. Zij gunnen het andere steden ook om het evenement volgend jaar te organiseren. De SP ziet het festival sowieso liever ergens anders.

"Amsterdam hoeft niet altijd haantje de voorste te zijn", zegt SP-fractievoorzitter Erik Flentge. "Als je een verantwoordelijke hoofdstad bent, dan kun je ook laten zien dat andere steden ook prima dit evenement kunnen krijgen."

Evenementenjaar 2020

Er staan in Amsterdam al veel grote evenementen voor 2020 gepland, zoals het Europees kampioenschap en SAIL in augustus volgend jaar. De SP is bang dat het te druk wordt. Andere politieke partijen zoals D66 omarmen het Songfestival. "Het is een uniek evenement en voor het eerst in 40 jaar in Nederland. Dan moeten wij als hoofdstad ook zeggen dat wij het gaan doen", vindt D66-raadslid Jan-Bert Vroege.

En zo denken ook de PvdA en VVD erover. Het songfestival trekt tienduizenden internationale bezoekers en honderden journalisten, die uiteraard allemaal in hotels moeten verblijven. Volgens Vroege kan de stad dat prima aan. "We hebben mooie plekken en genoeg hotelkamers."

Te druk

De SP is juist bang dat de stad te druk wordt bezocht door alle grote evenementen. "Ik denk dat de stad nu al overlopen wordt. Dat zien mensen in de stad overal. Het is ontstellend druk met toeristen en dan is het helemaal niet gek om ze juist over Nederland te verspreiden", aldus Flentge.

Duur

Daarnaast is het Songfestival ook een duur feestje. Winnende landen die Nederland voorgingen waren tussen de 15 en 30 miljoen euro kwijt. Een deel van het bedrag wordt verwacht van de stad waar het plaatsvindt. Flentge is bang dat alleen de commerciële partijen hieraan verdienen. "Hotels en ook andere jongens, die erg hun zakken zullen gaan vullen. Ik denk dat veel Amsterdammers achter het net vissen en vooral overlast ervaren. Als je daar dan als stad ook nog aan mee moet betalen, dan vind ik dat slecht uit te leggen aan veel Amsterdammers."

Premier Rutte heeft al aangekondigd dat hij niet van plan is om belastinggeld te gaan steken in de organisatie van het Eurovisie Songfestival. De discussie in Amsterdam gaat volgende week vast nog verder in de gemeenteraad. Als het aan D66 ligt, wordt er snel een besluit genomen. "Ik ben blij dat de burgemeester aan onze kant staat en ik hoop dat de rest van de gemeenteraad snel aansluit", aldus Vroege.