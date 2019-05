Amsterdammers stelden toiletbezoek massaal uit tijdens finale Songfestival

AMSTERDAM - Zenuwen kunnen op je blaas werken, maar de puntentelling van het Eurovisie Songfestival afgelopen zaterdag was zó spannend, dat Amsterdammers hun toiletbezoek massaal uitstelden. Dat blijkt uit cijfers van Waternet.

Met een volle blaas een toiletbezoek uitstellen kan een behoorlijke uitdaging zijn, maar voor de uitslag van het Songfestival namen Amsterdammers het voor lief. De spanning liep zo hoog op dat niemand er ook maar een minuut van wilde missen, zo blijkt.

Men ging nog even snel naar de wc vóór de uitslag werd bekendgemaakt. En ook vlak nadat de tussenstand bekend was gemaakt, is er een kleine piek in het watergebruik te zien.





Tijdens de puntentelling is echter te zien dat het watergebruik flink daalde. Na 01.00 uur, toen het verlossende woord eruit was en, verloste Amsterdam zich opnieuw massaal van een volle blaas.