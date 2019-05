Studenten op straat gezet na illegaal onderverhuren kamer via Airbnb

AMSTERDAM - Het is makkelijk geld bijverdienen. Even een weekendje ergens anders slapen en je kamer verhuren via Airbnb. Maar voor vier studenten liep dat net iets anders af. Zij mogen op zoek naar nieuwe woonruimte.

De studenten huurden hun woning bij Duwo, een studentenhuisvester. Zo'n woning op Airbnb aanbieden voor verhuur aan toeristen is bij wet verboden. De vier hebben zich dus schuldig gemaakt aan illegale onderverhuur.

Daarbij komt dat Duwo de huur van studentenwoningen zo laag mogelijk probeert te houden en het dus niet de bedoeling is dat de huurder hier winst op maakt door de ruimte voor een hoger bedrag aan te bieden op een verhuursite als Airbnb.

Lees ook: Zeecontainers als illegaal hotel verhuurd via Airbnb in Amsterdam

Daarom treedt de studentenhuisvester streng op en ontbindt de vier contracten. Ook is er een kans dat zij nog een flinke boete moeten betalen.

Lees ook: Amsterdamse SP zet hoofdkantoor Airbnb te huur op Airbnb

Het is niet de eerste keer dat een student die een kamer via Duwo huurde, de woning verliest vanwege illegale onderverhuur op Airbnb. Verhuurwebsites worden daarom voortdurend in de gaten gehouden om te controleren of er studentenwoningen worden aangeboden.