KLM boos over lawaaiprotest cateringmedewerkers voor hoofdkantoor

AMSTELVEEN - KLM is niet te spreken over het lawaaiprotest dat FNV Catering vanmiddag voor de deur van het hoofdkantoor van de luchtvaartmaatschappij hield. Volgens een woordvoerder misbruikt FNV KLM in de onderhandelingen voor een beter loon. De actievoerende cateringmedewerkers zijn in dienst van KLM Catering Services, een honderd procent dochter van KLM.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Tientallen cateringmedewerkers verzamelden zich rond 14.30 uur voor het toegangshek van het hoofdkantoor van KLM in Amstelveen. Verder kwamen ze ook niet, want de maatschappij liet NH Nieuws vanochtend al weten dat het personeel en de vakbond niet welkom zouden zijn op het terrein of in het kantoorgebouw.

FNV Catering wil onder meer een loonsverhoging van vijf procent voor het personeel en een betere reiskostenvergoeding. KLM zegt dat FNV dat niet bij hen moet komen eisen, maar bij de directie van KLM Catering Services. Onderhandelaar Harry de Wit van FNV Catering vindt dat KLM haar verantwoordelijkheid moet nemen en ervoor moet zorgen dat het personeel een fatsoenlijke CAO krijgt.

Bloemetje

De medewerkers wilden binnen een petitie aanbieden aan de directie en een bloemetje geven aan het cateringpersoneel dat in hoofdkantoor werkt. Een medewerker in een busje van Sodexo, het cateringbedrijf in dienst van het KLM-hoofdkantoor, nam het bloemetje van de actievoerders mee naar binnen. Het personeel stapte daarna in een bus naar Schiphol om daar met een delegatie van KLM Catering verder te praten.

Volgens De Wit wordt er aanstaande woensdag verder onderhandeld. De actie voor de deur vond de vakbondsman niet voorbarig: "Ze hebben geprobeerd ons hier te weren en wij hebben gezegd, nee, die boodschap moeten we even afgeven."

Reactie KLM

"Het is onacceptabel dat KLM, als goede werkgever, in deze door de FNV wordt misbruikt in een onderhandeling waarin wij geen partij vormen. KLM signaleert bij FNV een trend waarbij het landelijk profileren van de vakbond een doel op zich lijkt te zijn. Grote organisaties met goede naam -zoals KLM - worden gebruikt om media-aandacht te genereren. Naar onze mening is dit niet in het belang van haar leden en onze medewerkers."