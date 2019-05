Overvolle oranje containers 'grote ergernis' van inwoners Hoorn

HOORN - Inwoners van de gemeente Hoorn zijn hun overvolle oranje containers zat. De groene bak wordt om de week geleegd maar de oranje bak met plastic slechts ééns per maand. Ze vragen zich af waarom afvalinzamelingsbedrijf HVC hier niets aan doet.

De inwoners van gemeente Hoorn willen hun plastic afval allemaal netjes scheiden. Toch voelen ze zich ontmoedigd omdat de bakken niet vaak genoeg worden geleegd. Dit resulteert in overvolle plastic bakken aan in de achtertuin en zwerfafval op straat.

"Ik voer al een paar jaar actie voor het vaker legen van de oranje bakken, maar het lijkt geen poot aan de grond te krijgen", schrijft een inwoner op Facebook. Er lijkt zelfs een besloten groep te zijn opgericht met zeshonderd leden, genaamd 'De Oranje Klachtenbak'.

Service en milieu

NH Nieuws sprak met de gemeente Hoorn en HVC over de klachten van inwoners. "We staan er absoluut voor open om vaker op te halen, maar hier moet wel goed over worden gedacht. Het is belangrijk om de balans te vinden tussen de service naar bewoners en het milieu. Als we vaker gaan ophalen betekent dit meer personeel, meer benzine uitstoot en meer logistieke kosten. We moeten ervoor waken dat het niet meer kost dan dat het oplevert", aldus Susan Baks van HVC.

Toch zijn zowel HVC als de gemeente geschrokken van de berichten van inwoners. "We zijn heel blij dat er zoveel wordt ingezameld maar het is niet de bedoeling dat dit tot overlast leidt", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Gemeente bepaalt, HVC voert uit

Uiteindelijk is de gemeente verantwoordelijk voor het verhogen van de ophaalfrequentie. HVC wil best vaker gaan rijden, maar dan moeten hier wel de financiële middelen voor zijn. Hoorn gaat op 11 juni praten over de beleidsplannen voor het ophalen van vuilnis.

"Dit zijn alleen wel lange termijn plannen die worden besproken. Voor een korte termijn oplossing kunnen de inwoners in ieder geval gratis een extra bak aanvragen. En aandrukken helpt natuurlijk ook altijd", aldus de gemeente en HVC.