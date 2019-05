Jaar cel en jeugd-tbs voor hoofdverdachte in zaak Nick Bood

ZAANDAM - Yasin N., hoofdverdachte in de zaak Nick Bood, heeft in hoger beroep opnieuw een jaar celstraf en jeugd-tbs opgelegd gekregen voor doodslag. Dat heeft het Gerechtshof Amsterdam vandaag beslist.

De inmiddels 17-jarige N. wordt ervan verdacht de 16-jarige Nick Bood in april 2017 een fatale messteek te hebben toegebracht tijdens een ruzie om een drugsschuld. Hij heeft dit altijd ontkend en ging in hoger beroep. Het Openbaar Ministerie had eerder dezelfde straf tegen hem geëist.

N. zou Nick 200 euro hebben gegeven, maar nooit wiet van hem hebben gekregen. Vrienden van de verdachten spraken vervolgens met hem af in het centrum van Zaandam, waar N. zich achter een elektriciteitshuisje verschuilde en Nick van achteren aanviel.

Nadat hij enige tijd hevig bloedend in de De Savornin Lohmanstraat had gelegen, werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij nog dezelfde nacht.

Medeverdachte Mads van den P. (20) werd vorig jaar veroordeeld tot drie maanden jeugddetentie. Van den P. zou niet op de hoogte zijn geweest van de verrassingsaanval. De rechter sprak hem vrij van betrokkenheid bij moord, maar achtte wel bewezen dat hij Bood had mishandeld.