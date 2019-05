Naast Ziggo Dome en RAI ook dorpstheater in Wormerveer in race voor Songfestival

NOORD-HOLLAND - Na de winst van Duncan Laurence op het Songfestival komt het liedjesfestijn volgend jaar naar Nederland. Voor wie denkt dat het alleen bij grote evenementenhallen flink begint te kriebelen, heeft het mis. Ook de kleinere locaties in Noord-Holland zouden maar wat graag zo'n grote show op hun naam schrijven.

Mark Rutte heeft zijn telefoon vol staan met appjes van burgemeesters die het Songfestival wel willen organiseren. Ook de RAI -waar het evenement in 1970 plaatsvond- en Ziggo Dome hebben interesse. Toch zijn er zijn meer kapers op de kust.

Lees ook: Honderden fans verwelkomen Duncan op Schiphol

Dorpstheater La Breche, Wormerveer

Zo wordt dorpstheater La Breche in Wormerveer genoemd als mogelijke kanshebber. "Theater La Breche staat al jaren leeg", begint Erik Schaap, inwoner van Wormerveer. "Doodzonde, want het is een prachtige plek. Daarbij is het hartstikke goed te bereiken. Wormerveer heeft een station en bezoekers kunnen ook over het water van De Zaan komen."

Daarbij weet Erik ook te melden dat het dorp geen moeite heeft met het organiseren van grote evenementen. "Afgelopen weekend was er de Zaantocht Run. Daar kwamen ook duizenden mensen op af, dus zo'n Songfestival is echt geen probleem. Een beetje inschikken en iedereen kan erbij."

Nu nog verlaten, maar in 2020 wellicht het epicentrum van het Songfestival

Veilinghal Op Hoop Van Zegen, Blokker

De veilinghal in Blokker wordt ook genoemd als mogelijke locatie. In 1964 traden The Beatles er al eens op en eigenaar Peter Karsten ziet het wel zitten. "Ik denk dat ik de kaarten binnen enkele minuten verkocht krijg", vertelt hij.

Toch lijken praktische problemen roet in het eten te gooien voor het West-Friese dorp: "De hal staat vol met levensmiddelen en die kan ik niet zomaar ergens anders kwijt. Persoonlijk zou ik voor de Johan Cruijff-Arena gaan en morgen nog beginnen met de kaartverkoop. Emotie is belangrijk voor de verkoop van kaarten", adviseert Peter.

De plek in Blokker waar in 1964 The Beatles optraden

Iets verderop in het dorp is in de Westfriese Beurs wel ruimte. Momenteel huisvest het pand een winkel voor tweedehands meubels, maar de eigenaresse schuift de spullen graag even aan de kant voor het Songfestival. "Ik zou er heel graag aan meewerken. Het lijkt me een super goed idee! Als de Formule 1 naar Zandvoort kan, kan het Songfestival ook naar Blokker, toch?", reageert de eigenaresse van de zaak enthousiast.

De Westfriese Beurs waar het in 2020 mogelijk allemaal plaatsvindt.

Willemsoord, Den Helder

Op social media wordt ook Willemsoord in Den Helder genoemd als locatie. "Alles is aanwezig en het is makkelijk te beveiligen", klinkt het.

Crowdmanagement

Volgens eventmanager Terry Bruyn van Day en Nite Events is Amsterdam de enige reële optie voor het Europese liedjesfestijn. "Het evenement organiseren is nog niet eens het moeilijkst. Vooral het crowd-management is van groot belang. Mensen moeten van Schiphol naar de locatie, ze moeten opgevangen worden en in een hotel zitten."

Daarnaast moet de locatie goed bereikbaar zijn. "Er zijn tal van veiligheidsprotocollen die van belang zijn. De plek waar het festival gehouden gaat worden moet meerdere aanrijroutes hebben, zodat de politie en brandweer er snel kunnen zijn. Dat gaat niet lukken bij een zalencentrum in de provincie", legt Terry uit.

Homovriendelijk

Daarnaast denk hij dat het Songfestival gebruikt zal worden om het imago van Amsterdam als homovriendelijke stad weer wat op te krikken: "Het is groot feest in de homowereld en Amsterdam stond altijd bekend als tolerant. Dat beeld is aan het afbrokkelen en kan met dit event weer wat opgekrikt worden", aldus Terry.