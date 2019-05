Dansen en tranen bij allerlaatste keer feest in Club Stalker: "Jammer dat het klaar is"

HAARLEM - De deuren van Club Stalker in Haarlem zijn definitief gesloten. Het slotfeest kon gisteravond rekenen op honderden bezoekers en vele oud-werknemers en dj's maakten er een mooie avond van.

De club stroomde al vroeg op de avond vol. Enthousiaste bezoekers, zowel jongeren als veertigers, vijftigers en zelfs enkele 60-plussers kwamen nog één keer om een feestje te bouwen. "Het is de oudste club van Haarlem en mijn ma ging hier naar toe, mijn broer ging hier naar toe en ook mijn vader", vertelt een enthousiaste wachtende in de rij. "Mijn pa zei dat ik naar de Stalker moest gaan, want het zou sowieso gekkenhuis worden."

Voelen

Er kon al snel niemand meer bij en de enthousiaste massa ging los op de muziek. Ook eigenaar Damir beleefde, ondanks de sentimenten, een plezierige nacht. "De allerlaatste en de allermooiste ook", beschrijft hij de avond. "Het is echt genieten, al die mensen en al die bekende gezichten. Iedere plaat moet je voelen, tot de laatste."

Toch is er bij het weggaan ook veel emotie. Er worden tranen gelaten en het besef dat het de allerlaatste keer is, moet bij sommigen nog indalen. "Het was echt fucking leuk, superjammer dat het afgelopen is", vertelt een jongere bezoeker. "We waren hier ieder weekend. Het is jammer om afscheid te moeten nemen."

Zakdoek

Ook enkele oudere bezoekers hebben het er lastig mee, dat de deur achter hen voor de laatste keer dichtvalt. "Ik ga het zeker missen", aldus een trouwe bezoeker. "Ik heb nog net geen zakdoeken meegenomen, maar het zit er wel tegenaan te hikken."