Nog één laatste feestweekend voordat Club Stalker in Haarlem z'n deuren sluit

HAARLEM - Begin dit jaar besloot de eigenaar van Club Stalker, Damir Kalkan, dat het genoeg was geweest. Na 36 jaar gaan de deuren van de bekende Haarlemse discotheek én oudste club van Nederland dicht. Er staat nog één weekend met feestjes op de planning, maar vanaf zondag is het voorgoed voorbij.

Clubeigenaar Damir kijkt met warme gevoelens terug op zijn tijd bij Club Stalker. "Ik heb hier meer dan twintig jaar doorgebracht", vertelt hij. "Begonnen als glazenhaler, nu de baas. Ik heb hier goede vrienden leren kennen, mijn vrouw leren kennen. Kortom: het is een rode draad."

Vele Haarlemmers hebben mooie herinneringen aan de 'eigenzinnige' discotheek. "Je wist van tevoren nooit wat er ging gebeuren", vertelt stamgast en barvrouw Barbara Karel. "Alles kon en mocht hier. Of je nou in roze panty's liep of in zwarte boerenkleding: alles was goed. Je kon er echt jezelf zijn en dat was heel fijn."

Een zegen

Vrijdag en zaterdag zijn de aller- allerlaatste feestjes. "Ik probeer in het nu te leven, dus ik sta er niet te veel bij stil", aldus Damir. "Maar het is echt een zegen om het zo af te sluiten."