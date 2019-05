Ajax is officieus kampioen na winst op FC Utrecht en verlies van PSV bij AZ

AMSTERDAM - Ajax en FC Utrecht maakten er in de Johan Cruijff ArenA een boeiend duel van. De Amsterdammers liepen tegen een heel vroege achterstand aan, maar speelden daarna fel om die achterstand weg te werken. Klaas -Jan Huntelaar zorgde voor de gelijkmaker en op slag van rust maakte Donny van de Beek er 2-1 van. Dusan Tadic zorgde met een doelpunt en een benutte strafschop voor de 4-1 eindstand.

Omdat PSV met 1-0 verloor van AZ in Alkmaar mochten de Amsterdammers zich officieus kampioen noemen. Ajax heeft met nog een wedstrijd te gaan drie punten voorsprong en een veel beter doelsaldo dan de Eindhovenaren, zodat het 34e landskampioenschap eigenlijk al binnen is. Dat werd ook vast gevierd in de ArenA door de spelers en de supporters.

Tegen FC Utrecht kwam Ajax al na 39 seconden spelen op achterstand. De Ajacieden waren nog niet helemaal wakker. Othman Boussaid wel. Hij werd weggestuurd, dribbelde het strafschopgebied in en schoot de bal binnenn in de verre hoek.

In de vierde minuut was Dusan Tadic dicht bij de gelijkmaker. Hij zag zijn schot via de paal naast gaan. Onana moest attent blijven onder meer bij een goed schot van Bazoer. Maar de druk van Ajax leverde resultaat op. Na een kwartier kwam Ajax op gelijke hoogte. Een mooie pass van Hakim Ziyech kwam bij Van de Beek, die voor zette, waarna Huntelaar de 1-1 binnen tikte.

De spits greep meteen de bal uit het doel en sprintte naar de middenstip, gretig om de wedstrijd voort te zetten. Ajax belegerde het doel van Utrecht daarna met kort combinatiespel en was een aantal keer dicht bij een voorsprong. Keeper Jensen tikte de bal bij een mooie vrije trap van Ziyech nog net uit de hoek. Ook Huntelaar kreeg nog een kopkans uit een voorzet van De Jong, maar die bal ging over het doel.

Op slag van rust kopte Van de Beek Ajax op de felbegeerde voorsprong uit een voorzet van Tadic, zodat de ploeg met een 2-1 voorsprong kon gaan rusten.

Donny van de Beek kopte Ajax na een klein uur spelen bijna van dichtbij op 3-1, maar de Utrechtse keeper redde met een katachtige reactie. Ajax bleef drukken en een kwartier voor tijd kon Tadic de zege veilig stellen door van dichtbij de 3-1 raak te schieten.

Dusan Tadic maakte er met een benutte strafschop nog 4-1 van, nadat Ziyech was neergelegd in het strafschopgebied.

De in de 89e minuut ingevallen Lassina Traoré was met een pegel op de lat nog dicht bij zijn eerste doelpunt voor Ajax, maar het bleef 4-1. Daarna bleven de spelers op het veld wachten tot ook in Alkmaar de wedstrijd was afgelopen, waarna het feest los kon breken.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Mazraoui (Schöne/72), v.d. Beek, De Jong; Ziyech (sinkgraven/85), Huntelaar (Traoré/90), Tadic

Opstelling FC Utrecht: Jensen; Klaiber, Letschert (Bergstrom/58), Janssen, Gavory; Bazoer (Gortler/66), Strieder, Gustafson; Kerk, Van de Streek, Boussaid (Venema/46)