Het staat vast: Formule 1 volgend jaar op circuit Zandvoort (of toch nog niet)

ZANDVOORT - Volgend jaar zou voor het eerst in 35 jaar weer eens een heuse Formule 1-wedstrijd worden gereden op het circuit van Zandvoort. "De deal is rond", althans dat zegt RTL Nieuws na een rondgang langs verschillende onbekende bronnen.

NH Nieuws is aan het bellen geslagen, maar zowel de woordvoerder van Formula One Management als Erik Weijers, Chief Operating Officer van het circuit kunnen de geruchten niet bevestigen.

Jan Lammers, sportief directeur van de Nederlandse Grand Prix, houdt ook een slag om de arm en vergelijkt de situatie met de beruchte championship wedstrijd afgelopen woensdag: "Ik kan er nog steeds niets officieel over zeggen. Het is allemaal gokken en we hebben deze week geleerd dat we niet te vroeg moeten juichen.."

Volgens de bronnen van RTL Nieuws zouden de papieren volgende week worden ondertekend en de race er daarmee definitief komen. Het zou gaan om een contract voor vijf jaar.