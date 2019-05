Schuur in vlammen op midden in woonwijk in Hilversum

HILVERSUM - Een schuur aan de Buisweg in Hilversum stond vannacht in lichterlaaie. Naastgelegen schuren in de woonwijk zouden ook zijn beschadigd.

De brand ontstond rond 1.00 uur. Volgens een getuige sloeg het vuur niet over op woningen in de omgeving. De brandweer zou ruim een uur bezig zijn geweest met blussen.

De oorzaak van de brand is onbekend.

Dezelfde nacht woedde ook een grote brand in een appartementencomplex aan de Schoolstraat in Hilversum. Daarbij raakten drie mensen gewond. Meerdere bewoners werden van hun balkon gered door de brandweer.

Bij die reddingsactie waren 100 mensen betrokken. Veertig mensen zijn opgevangen bij poppodium De Vorstin.