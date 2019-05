Kamperen met vleugels: vliegtuig nieuwste aanwinst voor bijzondere camping

WIERINGERWERF - Je kunt er al logeren in een helikopter, de toerbus van U2 of de 'Hondenkop', maar het kan binnenkort nog gekker bij camping Land Uit Zee in Wieringerwerf. De nieuwste aanwinst van de camping is een enorm vliegtuig. "Bizar dat ie hier staat."

Bijna dertig meter lang en net zo breed is het Franse vliegtuig dat een paar maanden geleden nog lijnvluchten maakte. Jervin Tonneman van camping Land Uit Zee is er erg blij mee. "Het is uniek, dit lukt nooit meer."

Vluchtje Engeland

Het vliegtuig staat in een loods om compleet gestript te worden en aangepast voor gasten van de camping. "De inrichting wordt modern design. En de cockpit met een deel van de apparatuur erin is hartstikke leuk voor de kinderen. Ik zie ze al met oma een vluchtje maken naar Engeland."

Het nieuwe kampeervliegtuig komt in de plaats van het kleinere vliegtuig waar gasten van de camping al een paar jaar in logeren. "De gasten krijgen sowieso meer ruimte. Of de nieuwe wel past? We hebben het een beetje berekend, maar ik denk dat het wel zal gaan."

Een trein, tram, boot, een helikopter en een vliegtuig om in te logeren...whats next? "Het is voorlopig wel de laatste bijzondere aankoop voor de camping. Het sleutelen aan het vliegtuig zal nog veel tijd in beslag nemen. En we hebben het al zo druk. Nee, hier blijft het bij."