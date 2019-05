OM in cassatie tegen lager uitgevallen straf voor Loosdrechtse vader en zoon voor doodrijden Fleur

LOOSDRECHT - Het Openbaar Ministerie gaat in cassatie tegen de uitspraak in de zaak van de doodgereden Fleur. "Het OM heeft tijd nodig om deze zaak nog eens goed onder de loep te nemen. We willen deze zaak nog eens zorgvuldig bekijken en hebben daarom cassatie ingesteld", bevestigt een woordvoerder van het OM tegen NH Nieuws.

Walter van W. uit Loosdrecht kreeg twee weken geleden drie jaar cel en een rijverbod van vijf jaar opgelegd van het Hof. Zijn zoon Casper van W. kreeg een werkstraf van 100 uur en een rijontzegging van een jaar, waar een jaar cel was geëist in hoger beroep.

De straf voor Walter van W. viel een jaar lager uit dan hij in eerste instantie kreeg van de rechter. Dat kwam omdat het Hof vond dat er geen bewijs is voor een straatrace of rijgedrag met een wedstrijdmatig karakter. Eerder sprak de rechter daar in het vonnis wel van.

Maar het Hof was het daar niet mee eens. Dat stelde dat niet bewezen kan worden dat het rijgedrag van Casper van invloed is geweest op het ongeluk. Walter van W. heeft 'zeer onvoorzichtig gereden, maar niet roekeloos'.

Het dodelijk ongeluk

Op 16 maart 2016 was de 19-jarige Fleur Balkestein op een chaletpark in Loosdrecht waar ze een vriend van de familie had geknipt. Toen ze het park verliet en de Nieuw-Loosdrechtsedijk opreed, werd ze vol in de flank geraakt door de auto van Walter van W.

Hij scheurde samen met zijn zoon Casper met hoge snelheden over de dijk. Ze waren samen wat wezen drinken en allebei in hun eigen auto op weg naar huis. Walter van W. bleek onder invloed van alcohol. Uit een reconstructie bleek dat de auto van Walter een snelheid had tussen de 150 en 187 kilometer per uur.