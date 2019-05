Remy en zijn vrienden: jaagsimulator zet luie roofdieren aan het werk

ANNA PAULOWNA - In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. In deze aflevering mogen de roofdieren eens lekker los gaan. Die kans krijgen ze bij Stichting Leeuw dankzij een speciale jaagsimulator.

Over het algemeen zijn het luie wezens. Leeuwen en tijgers komen vaak pas in actie als ze honger hebben. Toch is het goed om af en toe eens de benen te strekken.

Kattenspeeltuin

De dieren kunnen op drie verschillende punten de jaaghal in worden gelaten, dat gebeurt door middel van een transportkarretje. Alle dieren bij Stichting Leeuw kunnen hier dus terecht. Dankzij een speciale jaagsimulator, die via een joystick wordt bestuurd, kunnen ze de dieren lekker laten bewegen. De hal is eigenlijk een soort grote kattenspeeltuin.

"Het is goed voor ze om nieuwe dingen te ervaren", zegt dierverzorger Daphne Pels. "Want als ze in een sleur raken, krijg je sneller dat stereotypegedrag, dat ze gaan ijsberen. Wij willen ook wel eens sporten of rennen. Even een dagje eruit. Dat geldt ook voor de dieren, zeker als ze uit een circus komen zijn ze gewend aan een druk en reurig leven. Met shows en publiek en muziek. En dan komen ze hier en hebben ze de hele dag niks te doen."

Om de leeuwen en tijgers in een soort van routine te houden is het fijn als ze een paar keer per week in de hal terecht kunnen om eens wat anders te kunnen doen.

Gagen

"Dat jagen is superbelangrijk, want daarmee kunnen de dieren hun conditie verbeteren, de spieropbouw, maar ook hun motoriek", vertelt Daphne. "In het begin merk je dat ze bijvoorbeeld per ongeluk in de vijver vallen, want ze letten dan niet op waar ze lopen. Of ze stoten hun hoofd tegen de rots. Na een aantal keer pakken ze dat op en zie je de motoriek verbeteren. We kunnen net iets meer met de dieren doen dan ze in de binnen- en buitenverblijven zouden hebben."

Aan de jaagsimulator kan maximaal 800 gram vlees worden gehangen. Als het zwaarder is, wordt het lastiger om een bocht te maken met veertig kilometer per uur. Dan vliegt dat vlees eraf. Soms wordt er ter afwisseling een vleugel van een gans aangehangen. Zo'n fladderende vleugel geeft meer visuele prikkels voor de dieren.

Afwisseling

"We kijken wat in de praktijk het beste werkt. Nu wisselen we het een beetje af: een stuk rundvlees, een stuk vleugel of een stuk speelgoed. Het ene dier reageert helemaal niet op een vleugel, maar juist wel op vlees. En voor sommigen is dat weer andersom. Het is een kwestie van uitproberen."

De hal met de jaagsimulator is speciaal ontwikkeld door Stichting Leeuw. Er is hiervoor zelfs patent aangevraagd, opdat niet iedereen zomaar met dit mooie idee aan de haal kan gaan.

Kijk hier voor meer afleveringen van Remy en zijn vrienden.