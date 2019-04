Remy en zijn vrienden: straks lopen er ook olifanten in Hoenderdaell

ANNA PAULOWNA - In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. In deze aflevering zien we de voorbereidingen voor de komst van circusolifanten en brengen we een bezoekje aan Ayla, het enige leeuwtje dat ooit bij Stichting Leeuw ter wereld kwam.

Wilde dieren zijn alweer een tijdje verboden in circussen. Een aantal circusleeuwen en -tijgers heeft een mooie plek gekregen in Anna Paulowna. Maar er zijn ook andere dieren die nodig moeten worden opgevangen, olifanten bijvoorbeeld. Hoewel directeur Robert Kruijff olifanten liever niet in dierentuinen ziet, maakte hij wel plannen om de dikhuiden op te vangen.

Kruijff: "Een olifant in gevangschap vind ik persoonlijk helemaal niks. Dat is raar voor iemand die een dierenpark heeft, want waar trek je dan de grens; welk dier wel en welk dier niet. Dus toen ik bedacht ik een verblijf dat ik later kan omturnen voor iets anders. En als ik ze hier binnenkrijg, zou ik ze graag terugbrengen naar een warm land. Dat is de doelstelling."

In Europa zijn nog ongeveer 140 circusolifanten. Een groot deel, misschien wel de helft, kan niet worden verkocht aan dierentuinen omdat ze te oud of te ziek zijn. In totaal zouden er in Europa dus zo'n 75 dikhuiden in aanmerking komen voor opvang. Die kunnen onmogelijk allemaal naar Anna Paulowna komen, dus zocht Kruijff samenwerking met andere partijen. "Samen komen we een heel eind", zegt Kruijff vastbesloten.

Kleine meisjes worden groot

Ayla werd vier jaar geleden geboren, tot ieders verrassing. Ze weegt inmiddels 120 kilo en is een ontzettend mooie leeuwin geworden. "Dus daar zijn we wel trots op", zegt dierverzorgster Daphne Pels. Dat de kleine Ayla in Anna Paulowna ter wereld kwam, is een unicum. Stichting Leeuw is een opvangcentrum en geen fokcentrum.

Pels: "Maar we kregen vier leeuwen uit een circus binnen. Het mannetje zou gesteriliseerd zijn, maar dat kun je aan de buitenkant niet zien, daar ga je dan vanuit. Toen werden we 's ochtends ineens verrast met een welpje in het stro." Het was in ieder geval wel een leuke verrassing, maar zoals dat wel vaker met verrassingen gaat, pakken ze soms net anders uit.

"Haar moeder had een implantaat gekregen, dat doen we eigenlijk met alle vrouwtjes hier, anders krijgen de hormonen de overhand en komt er te veel onrust. Maar omdat we niet wisten dat ze drachtig was, had ze na drie weken geen melk meer. Toen hebben we het welpje Ayla toch weg moeten laten halen om het te laten overleven. Dus zij is verder met de hand groot gebracht. Dat was behoorlijk intensief, want niemand van ons had het ooit nog gedaan. Er is ook niet een boek waarin staat hoe je dat doet."

Aanmodderen met melk

Voor Daphne volgde een intensieve periode, want het welpje had dag en nacht verzorging nodig: "Dan loop je ieder uur ermee te modderen om er melk in te krijgen. Pas na een week gaan ze goed drinken. Dan gaat het wat makkelijker. Ze is de eerste drie maanden thuis geweest. Ze heeft een iets slechtere start gehad."

Maar die slechtere start compenseerde Ayla met een gezonde eetlust. Ze begon al heel snel vlees te eten. Ze raakte stapje voor stapje gewend aan het leven bij Stichting Leeuw. Na anderhalf jaar kwam het jonge leeuwenmannetje Aslan. die bleek een uitermate geschikte "huwelijkspartner". Ze zijn nu een mooi stelletje, dat waarschijnlijk ergens in de komende jaren naar een opvang in Zuid-Afrika zal vertrekken.

Kijk hier voor meer afleveringen van Remy en zijn vrienden.