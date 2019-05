Speciale bouw tegen herrie van Schiphol

SCHIPHOL - Geluidsarm bouwen is het antwoord op de slepende groeidiscussie rond Schiphol. Dat stelt wethouder Jurgen Nobel van de Haarlemmermeer, die een proef start met een nieuwe woonwijk, waar mensen door compleet nieuwe bouwmethoden minder last van vliegherrie hebben. Dat meldt De Telegraaf.

Gemeenten rond Schiphol willen veel woningen bouwen, maar zitten steeds dichter tegen aanvliegroutes aan. De luchthaven en KLM zijn hier mordicus op tegen, omdat Schiphol gematigd mag doorgroeien na 2020. Bouwen bij banen leidt tot meer klagers, al staat een kettingbeding in koopcontracten. Toekomstige bewoners mogen wel klagen, maar er wordt een clausule in hun koopcontract opgenomen dat ze zich bewust zijn in de buurt van start- en landingsbanen te wonen.

Proefhuizen

De gemeente Haarlemmermeer wil binnen een jaar de eerste proefhuizen neerzetten rond de luchthaven, laat Nobel weten. "Voordeel van geluidswerend bouwen is dat je in de tuin kunt zitten. Ook hebben we ontdekt dat een groene omgeving de lawaaibeleving fors doet dalen", aldus bouwkundige Martijn Lugten.