Omwonenden klaagden bijna 3.400 keer over Schiphol in afgelopen maanden

SCHIPHOL - Omwonenden van Schiphol hebben de afgelopen maanden 3.399 keer geklaagd over de luchthaven. Dat is bijna 1.000 keer meer dan een jaar ervoor, toen er 2.508 klachten werden genoteerd.

Dat blijkt uit cijfers van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Met name over de Zwanenburgbaan werden fors meer meldingen gedaan dan het jaar daarvoor: 542 keer in de maanden november, december en januari tegenover 222 in diezelfde maanden vorig jaar.

Veel van de klachten kwamen uit omliggende plaatsen: mensen uit Aalsmeer, Amstelveen, Badhoevedorp en Kudelstaart wisten BAS goed te vinden met hun klachten over de luchthaven.

Over de Polderbaan kwamen met name klachten uit de regio Alkmaar: veel Heilooërs, Castricummers en Uitgeesters deden hun beklag over de landende kisten.