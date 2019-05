Haarlemse burgemeester wil aanpak lachgasgebruik: "Zeer verontrustende ontwikkeling"

HAARLEM - Honderden, zo niet duizenden gebruikte ballonnen op straat, tieners - te jong om een biertje te bestellen - lopen met enorme tanken rond en tientallen verkopers vallen bezoekers lastig. De gemeente Haarlem heeft lachgas op Bevrijdingsdag met succes geweerd van het festivalterrein, maar net buiten de poorten had het verdovende middel vrij spel. "Een zeer verontrustende ontwikkeling", vindt burgemeester Jos Wienen.

Bezoekers konden niet om de lachgasgebruikers heen op Bevrijdingspop. Tientallen jongeren verkochten de ballonnetjes voor twee euro en veel stonden ondertussen ook overvloedig van hun eigen waar te proeven. "Het was een bizar gezicht", zegt Wienen tegen NH Nieuws. De burgemeester wil onderzoeken of de gemeente een strenger lachgasbeleid kan opstellen of de drugs helemaal kan verbieden.

Jos Wienen liep op 5 mei een rondje door zijn stad en schrok naar eigen zeggen enorm van de 'massaliteit' waarmee jongeren deze drugs gebruiken. "Overal waar ik keek stonden ze met ballonnetjes. Het ergste was het voor de ingang van het festival. Ik kreeg er een merkwaardig gevoel bij. Moeten we dit wel toelaten?"

Wienen: "Los van de schadelijke effecten voor de gezondheid is er ook de belasting die het op het milieu legt. We hebben het bevrijdingsfestival zelf lachgasvrij weten te houden en het duurt nog wel even voordat het grote volgende evenement op de Haarlemse agenda staat. We gaan ons nu bezinnen op vervolgstappen."

Lokaal aanpakken

Wienen wil met andere Noord-Hollandse gemeentes om tafel om de mogelijkheden voor een strenger lachgasbeleid te verkennen."Eén van de opties is dat we gaan kijken hoe we dit op lokaal niveau aan kunnen pakken. We kunnen onderzoeken hoe we de verkoop aan banden kunnen leggen of het bezit van lachgas strafbaar kunnen maken."

De burgemeester benadrukt wel dat hij denkt dat dit lastig wordt om juridisch voor elkaar te krijgen. "Anders zijn we afhankelijk van het landelijk beleid. In Den Haag staat het ook op de agenda, je hoort dat ze zich daar ook steeds meer zorgen maken over het massale gebruik."

Legaal gas

De politie zegt ook niet over de middelen te beschikken om het lachgasgebruik en verkoop de kop in te duwen. "Daar zijn geen wetten voor. Lachgas is legaal en daarom kunnen wij alleen ingrijpen als er overlast is. Naar mijn weten was dat op 5 mei niet het geval.", aldus een woordvoerster.

"Hadden we iemand óp het festivalterrein gezien met een ballonnetje dan was het een ander verhaal geweest. Daar gelde een algemeen verbod." De woordvoerster kon niet bevestigen of de enorme hoeveelheid weggegooide ballonnen ook onder de noemer 'overlast' viel.