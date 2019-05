Gemeente Zandvoort wil kunstenaars na 20 jaar uitzetten: "We houden ons hart vast"

ZANDVOORT - Al 20 jaar onafgebroken zitten kunstenaars in de oude Mariaschool. De gemeente is eigenaar van het monumentale pand en heeft nu het plan daar jongeren te gaan huisvesten.

De acht kunstenaars snappen dat er woningnood is voor jongeren in Zandvoort, maar het kunstenaarsnest in de oude Mariaschool daarvoor opofferen gaat ze te ver: "Er zijn allemaal alternatieven mogelijk", vertelt kunstenaar Marlene Sjerps. "Maar in Zandvoort werkt het nou eenmaal zo: het eerste waar iedereen aan denkt is de Mariaschool."

Sjerps heeft al 20 jaar haar atelier in het gebouw, waar ze ook beeldhouwles geeft. Zij ziet de gemeente het liefst meer out of the box denken: "Ga voor de jongerenhuisvesting is creatief aan de gang", zegt ze geërgerd. "Je kunt ergens tiny houses neerzetten. Mijn dochter woont in Groningen in een container. Dat ziet er van buiten niet heel mooi uit, maar van binnen zijn het fantastisch mooie woningen."

Inspirerend

De grote lokalen en ramen van de voormalige school zijn geliefd bij de kunstenaars, waardoor ze genoeg ruimte en licht hebben voor hun soms metershoge kunstwerken. En samen in één gebouw kunst maken zorgt ook voor betere kunst, aldus kunstenaar Henk Kist: "Het is geweldig hier. Je zit met zijn allen bij elkaar, je hebt veel contact, je ziet veel van elkaar. En dat inspireert ook."

De gemeente wil 15 jongeren gaan huisvesten in het monumentale pand, dat daarvoor eerst verbouwd moet worden. Over twee weken neemt de gemeenteraad mogelijk al een besluit. "We houden ons hart vast", zegt Marlene Sjerps. "Ik heb een brief geschreven naar de gemeenteraad. Die wordt vanavond behandeld. En ik ga mijn zegje doen. Ik hoop dat ik de gemeenteraad er in ieder geval over na kan laten denken. We houden ons hart vast."