'Spoorbomen nodig bij gevaarlijke kruising met HOV-busbaan Velsen'

DRIEHUIS - De oversteek met de snelbusbaan, die de Zeeweg in IJmuiden kruist, zou slagbomen moeten krijgen. Dat zegt Nico van Nijendaal van reizigersorganisatie Rover tegenover IJmuider Courant. Volgens hem zou dat de kans op ongelukken verminderen.

20 maart 2019 raakte een 15-jarige jongen zwaargewond nadat hij op deze kruising werd geschept door een lijnbus van Connexxion. De moeder van het slachtoffer startte na het ongeluk van haar zoon een petitie om de oversteek veiliger te maken. Van Nijendaal sluit zich aan bij dit initiatief. "Dan zou je wel slagbomen moeten krijgen over de hele weg heen, want anders kunnen fietsers er nog makkelijk om heen’’, aldus Van Nijendaal.

De provincie meldt tegenover de krant dat zij eerst het lopende politieonderzoek afwachten voor ze eventueel maatregelen gaan nemen om de oversteek veiliger te maken.

Het zou niet de eerste keer zijn dat op deze plek slagbomen komen te staan. Toen de spoorlijn in IJmuiden nog in gebruik was, stonden hier ook al spoorbomen.

De spoorlijn maakte plaats voor een snelbuslijn. Nu rijdt er om de tien minuten een bus van lijn 385 tussen IJmuiden en Santpoort-Noord over de baan heen.

Aanpassingen

Busvervoerder Connexxion heeft na het ongeval de verkeerslichten voor de lijnbussen wel aangepast. Waar eerst bij 250 meter werd bepaald of de bus de Zeeweg mocht kruisen, is dat aangepast naar honderd meter voor de kruising. Hierdoor naderen bussen langzamer de oversteekplek.

De provincie claimt tegenover IJmuider Courant dat de kruising aan alle regels voldoet; er staan verkeerslichten. Maar volgens Van Nijendaal moeten die ook worden aangepast. "Het kan wel iets ruimer met de oversteektijd", besluit hij.