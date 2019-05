KNVB vindt geen bewijs dat ODIN'59-spelers gokten op eigen duels

ZEIST - De KNVB heeft geen bewijs kunnen vinden dat voetballers van ODIN '59 bij hun wedstrijden om de KNVB-beker tegen FC Lisse (1-0 winst) en FC Emmen (3-1 winst) hebben gegokt op hun eigen wedstrijden. Zowel in het betaald als amateurvoetbal is dat volgens de reglementen van de voetbalbond verboden.

In december verschenen er in diverse media berichten dat spelers van de club uit Heemskerk geld zouden hebben ingezet op winst voor hun ploeg. Dat zou met name blijken uit beelden van Nieuwsuur in de kleedkamer. Leider Frans van der Slikke van het eerste team roept in de richting van keeper Barry van Dijk: "Ik heb een tientje gezet." Van der Slikke lijkt daarna nog een getal te noemen, maar dat is lastig te verstaan. Dan reageert de keeper met: "Er hebben heel veel jongens geld ingezet."

Op verzoek van de onafhankelijk aanklager heeft de integriteitseenheid van de KNVB een onderzoek gedaan. Daarin is, zo meldt de KNVB maandag, geen bewijs gevonden voor deze beschuldiging zodat tuchtrechtelijke stappen tegen ODIN'59 uitblijven.

