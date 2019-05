Spitspont Velsen pendelt vanaf vandaag de hele dag

VELSEN - De spitspont die Velsen-Zuid en Velsen-Noord via het Noordzeekanaal verbindt, vaart vanaf vandaag de hele dag door in plaats van alleen tijdens de spitsuren.

Volgens de GVB is dit besluit genomen in samenspraak met Rijkswaterstaat en de gemeente Velsen. De inzet van de extra ponten betekent dat er tussen 06.20 uur en 18.40 uur altijd een extra pont heen en weer pendelt.

De pont is de laatste weken al meerdere keren in opspraak geweest nadat deze meerdere keren niet vaarde. De pont is de enige manier waarop Velsenaren het kanaal over kunnen steken nadat in april bekend werd dat de sluisroute veel langer dicht zou blijven dan oorspronkelijk gepland.

Belangrijke verbinding

De pont vormt op dit moment de enige manier voor Velsenaren om het kanaal over te steken. De sluisroute, die eerder veel gebruikt werd om de drukte bij de pont te vermijden, is de komende jaren nog afgesloten. De pont verbindt het noorden met het zuiden van Velsen en wordt veelvuldig gebruikt door onder andere scholieren en medewerkers van Tata Steel. De wachttijden liepen de afgelopen tijd vaak snel op door het uitvallen van de spitspont.

Oude boten

Tussen deze tijden zullen er dus ten aller tijde vier ponten over het kanaal varen. Deze worden gerouleerd, de vijfde pont ligt in de haven voor onderhoud. Volgens de GVB komen de problemen omdat het om oudere schepen gaat. De beslissing om nieuwe ponten in gebruik te nemen ligt niet alleen bij de GVB, maar moet goedgekeurd worden door de gemeente Amsterdam.