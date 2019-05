VIDEO: Laatste blik op Noord-Holland vanuit historisch watervliegtuig Catalina

NOORD-HOLLAND - Het historische watervliegtuig Catalina vloog gisteren voor de laatste keer over Noord-Holland. Eind deze maand wordt het toestel naar z'n nieuwe eigenaar in de Verenigde Staten gebracht. Christian Pfeiffer van Erfgoedvereniging Heemschut stapte vorig week aan boord voor een laatste vlucht, en maakte onderweg indrukwekkende beelden van de provincie.

De vlucht van gisteren - de allerlaatste - was gereserveerd voor vrijwilligers die het vliegtuig door de jaren heen hebben onderhouden. Eerder in de week stapten ook andere fans aan boord. Na vertrek vanuit Lelystad zette het vliegtuig koers richting Enkhuizen. Daar boog het toestel af richting de Noordzee, om af te dalen en via Marken over het IJsselmeer weer naar de thuisbasis te vliegen.

Hoorn (Tekst loopt door onder de video)



"Het vliegtuig vertelt het verhaal van de oorlog in Nederlands-Indië, tegen Japan", vertelt Pfeiffer. "En ook het verhaal van wat er daarna is gebeurd." Dat de Nederlands overheid jaren geleden 'niet de noodzakelijke miljoenen op tafel wilde leggen', om daarmee het 'ontroerende toestel' voor Nederland te behouden, noemt hij een 'enorme misser'.

"Godzijdank blijft hij wel vliegen", blikt Pfeiffer vooruit op Catalina's toekomst in de Verenigde Staten. Het watervliegtuig wordt onderdeel van een 'vliegend museum' in handen van een miljonair. "Hij heeft zestien vliegtuigen."

Noordzee-kust (Tekst loopt door onder de video)



Kennis verloren

Pfeiffer twijfelt er niet aan of de nieuwe eigenaar de kennis in huis heeft om het vliegtuig te onderhouden. "Maar de kennis van de tachtig vrijwilligers hier gaat wel verloren. Dat is enorm treurig, want er is ontzettend veel geïnvesteerd in de kennis over hoe je die vliegtuigen vliegend houdt."

Paard van Marken