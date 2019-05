Agent in burger aangevallen door slachtoffers ongeluk Blaricum

BLARICUM - De mannen die vanochtend op de Randweg-Oost in Blaricum van de weg raakten en ondersteboven in de berm terechtkwamen, hebben kort na het ongeluk een politieman aangevallen. Die agent - onderweg naar z'n werk, maar nog in burger - zag de auto en schoot de inzittenden te hulp. Zij bleken daar niet van gediend, en sloegen op hem in.

Zodra de agent een van de inzittenden uit z'n benarde positie probeert te bevrijden, slaat de vlam in de pan. Het slachtoffer slaat onverwacht op de agent in, waarna een worsteling ontstaat. Maar als de agent de agressieveling heeft overmeesterd en tot enigszins bedaren heeft gebracht, wordt hij door een tweede inzittende aangevallen.

Deze man belaagt de (onherkenbare) agent van achteren, waarna de twee uit het wrak kruipen en op de vlucht slaan. Behalve met 'behoorlijke kneuzingen' blijft de agent achter met vraagtekens. "De politieman is uiteraard enorm verrast door de agressie van deze 'slachtoffers' van de crash", schrijft de politie.

Na het gebeurtenissen startte de politie een groot onderzoek en werden de inzittenden opgeroepen zich te melden. Dat is nog niet gebeurd. Ook een getuige wordt gevraagd contact op te nemen met de recherche.