Auto crasht in berm Blaricum: inzittenden slaan op de vlucht

BLARICUM - De politie is een zoekactie gestart naar twee inzittenden die vanochtend zijn gecrasht op de Randweg Oost in Blaricum. Na het ongeluk zijn beide personen voor agenten op de vlucht geslagen.

Een woordvoerder van de politie meldt dat het voertuig door een nog onbekende reden van de weg is geraakt en daarna op de kop in de berm is beland. Bij aankomst van een politieauto, kropen de inzittenden uit de auto en zetten het op een lopen.

Vooralsnog ontbreekt ieder spoor van de mannen. Volgens de politie is de kans groot dat ze verwondingen hebben overgehouden aan de crash. De schade aan de auto is namelijk enorm.

Getuigen

De op de vlucht geslagen mannen worden verzocht zich te melden op het bureau. Getuigen die meer hebben gezien, kunnen contact opnemen met de politie.