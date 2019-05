Opgetrokken rook laat ravage zien na brand in loods Loosdrecht

LOOSDRECHT - De brand die gister uitbrak in een loods in Loosdrecht, aan de Oude Molenmeent, heeft het gebouw in as gelegd. De brand, die opgeschaald werd naar 'zeer grote brand', vond midden in een woonwijk plaats.

Aan het begin van de avond stroomden de eerste meldingen binnen over een 'zeer grote brand'. De vlammenzee en een metershoge rookzuil waren vanaf ver te zien. Uiteindelijk is de schade beperkt gebleven tot de loods.

Een ooggetuige vertelde gisteren aan NH Nieuws dat hij een half uur lang alleen maar sirenes hoorde. "Ik zie echt een gigantische, uitslaande brand", vertelt hij aan NH Nieuws. "De rookpluim moet in de wijde omgeving te zien zijn. Ik wil liever ook niet te dichtbij komen."

