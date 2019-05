Loosdrechter Maarten woont vlakbij gigantische brand: "Wil niet te dichtbij komen"

LOOSDRECHT - Maarten van Praag woont op nog geen tweehonderd meter van de zeer grote brand die momenteel woedt in een loods in Loosdrecht. Op videobeelden die hij maakte is te zien dat een enorme zwarte rookpluim boven de omgeving hangt.

"Ik zie echt een gigantische, uitslaande brand", vertelt hij aan NH Nieuws. "De rookpluim moet in de wijde omgeving te zien zijn. Ik hoor ook echt een half uur lang alleen maar sirenes, dus ik wil liever ook niet te dichtbij komen."

Volgens Maarten is het hele dorp uitgelopen. Hij maakt zich best zorgen, want 'het ziet er niet best uit'. "Het lijkt wel alsof het alleen maar erger wordt."

De brand brak rond 18.30 uur uit in de loods aan de Oude Molenmeent. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend.