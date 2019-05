Studentenunie ASVA maakt zich zorgen over onveilige woonsituaties studenten in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Sinds twee maanden geleden het Meldpunt Onveilig Wonen is geopend door studentenunie ASVA in Amsterdam zijn daar al 39 meldingen binnengekomen. Vaak is er sprake van ernstige incidenten.

Het gaat dan om inbraak, geweld, een beroving of een zedendelict. Vooral de Spinozacampus en de naburige flats Echtenstein en Bergwijkdreef worden als onveilig ervaren. Daar kwam bijna de helft van de meldingen vandaan. Ook de studenten op de NDSM-werf voelen zich vaak niet veilig.

"Dat studenten zulke onveilige situaties ervaren op de plek waar ze wonen is onacceptabel", vindt ASVA-voorzitter Alba van Vliet. "Er wordt al jarenlang weinig aan gedaan. De gemeente, woningcorporaties en de politie moeten nu echt snel met structurele oplossingen over de brug komen."

Vrijwel alle binnengekomen meldingen komen van complexen die aan de rand van de stad liggen. "Studenten worden nu ingezet als pioniers in gebieden die nog aan het ontwikkelen zijn. Daar is 's avonds bijna niemand op straat en dat zorgt voor onveilige situaties. Bij de ontwikkeling van studentenhuisvesting zal er meer aandacht moeten komen voor dit probleem."