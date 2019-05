Bewoners van Zaanse wijk 't Kalf strijden voor behoud bomen

ZAANDAM - De gemeente Zaanstad wil zo snel mogelijk beginnen met de kap van 272 bomen in 't Kalf. De riolering in de wijk, gebouwd in de jaren zeventig , is dringend aan vervanging toe. En dat kan volgens de gemeente alleen als de bomen worden geruimd. Bewoners zijn het daar niet mee eens en stapten vandaag naar de rechter in Haarlem om de kap te voorkomen.

Volgens Zaanstad zal het groen dat moet wijken voor de aanleg van het riool worden gecompenseerd. "We plaatsen alles terug", zegt een ambtenaar in de rechtzaal. Maar dat is volgens de bewoners een wassen neus, omdat het boompjes zijn die pas na tientallen jaren net zo groot zijn als de huidige.

Monique Zonneveld van Facebookgroep Groen Zaans laat een monumentale Vleugelnootboom zien, midden op het Bergumermeer. Ze vraagt zich hardop af waarom deze boom weg moet, want er loopt niet eens riolering onder.

Patroon

En volgens Jolanda Hogendoon, ook van Groen Zaans, is het een patroon in Zaanstad om bij herinrichtingen al het groen - zowel bomen als struiken - te kappen. "Natuurlijk is het riool belangrijk, maar dat kun je ook aanpakken en tegelijkertijd zoveel mogelijk bomen behouden."

De uitpraak van de rechter is over twee weken.