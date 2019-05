Brug op de A1 met achterstallig onderhoud gaat in de steigers

NAARDEN - De brug over de Naardertrekvaart staat in de steigers in verband met onderzoek naar de conditie van de brug. Het afgelopen jaar bleek dat de veiligheid onder de brug in het geding was door vallende betonbrokken.

Bij de brug op de A1 bij Naarden was sprake van achterstallig onderhoud. Dat kwam naar voren uit onderzoek dat NH Nieuws samen met EenVandaag uitvoerde. De brug was één van de tientallen bruggen in Noord-Holland met diverse mankementen.



Toch was er volgens Rijkswaterstaat geen gevaar voor de veiligheid was, maar de lokale partij Goois Democratisch Platform (GDP) stelde daar vraagtekens bij, omdat er volgens de partij stukken beton afbrokkelden. "Het is precies boven de waterweg, waar veel roeiers varen en mensen met sloepjes", zei Floor Elderman van de GDP destijds. "Dat brengt risico's met zich mee."

Onacceptable risico's

Uit onderzoek dat de gemeente Gooise Meren door een bedrijf liet uitvoeren, bleek dat dat klopte. Het bedrijf concludeerde dat er "onacceptabele risico's waren vanwege loszittende betonbrokken". Er zijn destijds direct noodreparaties uitgevoerd.



De komende weken wordt er nader onderzoek gedaan naar de levensduur van de brug, eventuele schades en of er extra maatregelen genomen moeten worden. Een weghelft en het fietspad onder de brug zijn daardoor afgesloten. Rijkswaterstaat zegt in een reactie dat het onderzoek preventief is. "De brug voldoet en is dus nog steeds veilig te gebruiken en te passeren door weggebruikers."



