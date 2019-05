Toppers in Concert gaat ook bij eventuele finale Ajax door

AMSTERDAM - Het zal voor veel mensen met kaartjes voor Toppers in Concert een groot dilemma worden. Op de avond van het concert speelt Ajax misschien wel precies op hetzelfde moment de finale van de Champions League. En de Toppers kunnen niet meer schuiven.

Dat laat Linda Roovers, woordvoerder van de Toppers, weten aan AT5. "De toppers zijn enorm blij met het succes van Ajax. Helaas is er geen mogelijkheid Toppers in Concert te verplaatsen of de tijden aan te passen. De show zal dus gewoon plaatsvinden op 1 juni tussen 20.30 en 00.00", aldus Roovers.

De finale van de Champions League wordt om 21.00 uur gespeeld en valt dus volledig tijdens het concert van de drie Nederlandse zangers in de Johan Cruijf Arena. "Uiteraard houden wij de stand nauwlettend in de gaten en zullen we bij de winst de spelers met zijn allen toejuichen", laat Roovers weten.

Lees ook: Nabeschouwen in Zandvoort: 'Ajax-Jan' en 'Spurs Willem' verwachten spannende return

Of dat voor de fans van zowel Ajax als de Toppers genoeg reden is om naar de Arena te komen en niet de televisie aan te zetten voor de finale, is nog maar de vraag. Ajax kan zich woensdagavond in eigen stadion plaatsen voor de finale in Madrid.