Eerste Freedom Flame Tulpen bij monument geplaatst: "Moet nationale symbool van herdenking worden"

WARMENHUIZEN - Vandaag zijn bij het oorlogsmonument in Warmenhuizen Freedom Flame Tulpen geplaatst. De tulp werd vorig jaar in het leven geroepen om de herdenking van de Tweede Wereldoorlog extra kracht te geven. De stichting Freedom Flame hoopt dat de tulp het nationale symbool wordt rond de herdenking.

"Dit is de volgende stap", vertelt Edith van de Bovenkamp van de stichting. "Dit is wat we willen: de tulpen plaatsen bij de monumenten." Vorig jaar werd de tulp, gekweekt in Sint Maarten, op 4 mei gedoopt in Wageningen. Het is de bedoeling dat de tulp in de toekomst door het hele land gebruikt wordt. "Omdat we niet mogen vergeten wat er toen gebeurd is."

Eerste tulpen geplaatst

In Hollands Kroon zijn al tulpen geplaatst bij oorlogsgraven. Bij het oorlogsmonument in Warmenhuizen zijn de eerste tulpen van de gemeente Schagen geplaatst. De bloemen staan in volle bloei zodat ze er ook bij de 4-mei herdenking komende zaterdag prachtig bij staan.

Volgens burgemeester Marjan van Kampen heeft de tulp inderdaad de kracht om uit te groeien tot een nationaal symbool: "Natuurlijk door zijn prachtige kleuren en dan zeker die rode streep die de vlam van hoop van de vrijheid die we echt moeten koesteren."

Sinds de doop vorig jaar is stichting Freedom Flame hard aan het werk gegaan. "Er is veel waardering uitgesproken voor ons werk", vertelt Wil Zwart. "Maar bestellingen zijn er nog niet echt binnen gekomen. Dat mag nu wel gaan veranderen."

"Wageningen heeft ze al en de Noordkop doet goed zijn best", vult burgemeester Van Kampen aan. "Laten we het uitbreiden en alle gemeentes in Nederland hier enthousiast voor te maken."