Schoonmaakbeurt van bekladde Texelse zwerfkeien van start

TEXEL - Een Texels schoonmaakbedrijf heeft vandaag een begin gemaakt met het schoonmaken van de miljoenen jaren oude zwerfkeien in natuurgebied Waalenburg, die rond de paasdagen met verf werden beklad.

Volgens de provincie is nog steeds niet bekend om wat voor verf het gaat. Het schoonmaken van de zwerfkeien, die begin dit jaar werden gevonden - is sowieso monnikenwerk: omdat de zwerfkeien onder de eeuwenoude zeepokken zitten, is gebruik van een hogedrukspuit uit den boze.

Een bankje en het naastgelegen fietspad, dat eveneens werden ondergekalkt, zijn inmiddels al schoongemaakt. Wie het vandalisme op z'n geweten heeft, is niet bekend. Wel is er aangifte gedaan van vernieling.

