Prehistorische zwerfkeien op Texel besmeurd met verf: 'Vrolijk Pasen'

TEXEL - Vandalen hebben op Texel meerdere zwerfkeien van miljoenen jaren oud met verf beklad. Er is aangifte gedaan van vernieling en de politie roept getuigen op zich te melden.

Het gaat om zwerfkeien in natuurgebied Waalenburg, die recent tijdens werkzaamheden in opdracht van de provincie in het gebied werden gevonden. De grootste steen weegt 7.000 kilo en heeft een doorsnee van 1,75 meter.



Afgelopen vrijdag vierden provincie en omwonenden dat het werk in het natuurgebied erop zat en dat de hekken waren verwijderd. Enkele dagen later ontdekte een boswachter van Natuurmonumenten dat de zwerfkeien ten prooi waren gevallen aan vandalen. Boven de stenen hebben zij 'meerdere potten verf geleegd', schrijft de provincie.

'Vrolijk Pasen'

De zwerfkeien liggen in de buurt van uitkijkpunt De Hertenkamp, naast het splinternieuwe fietspad door het natuurgebied. Ook dat fietspad is onder handen genomen: 'Vrolijk Pasen!', hebben de vandalen er met koeienletters opgespoten. Bovendien hebben ze ook een bankje besmeurd.

De provincie heeft aangifte gedaan en vraagt eventuele getuigen informatie te delen. Met Natuurmonument wordt overlegd hoe en wanneer de verf wordt verwijderd.