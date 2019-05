Genieten op loopbrug kathedraal: "Uitzicht bij V&D was indrukwekkend, maar dit is XL-versie"

HAARLEM - "We zweven nu wel echt tussen de torens in", constateert één van de eerste bezoekers op de loopbrug van de Koepelkathedraal in Haarlem. Het kerkgebouw is klaar om tot en met eind juli minstens 100.000 bezoekers te ontvangen.

De brug tussen de mannen- en de vrouwentoren, zoals ze genoemd worden, blijkt een solide constructie. Toch kijken de twee jonge vrouwen die enthousiast de wenteltrap komen opgelopen liever niet door de gaten van de zijleuning.

De eerste rondleidingen over de wenteltrappen, de zolder en via de koepelbalustrade naar de loopbrug toe zijn inmiddels uitverkocht. Haarlemmers met familie uit het buitenland en opa's met hun logerende kleinkind komen graag even genieten van het uitzicht.

Lees ook: Wie durft?! Loopbrug tussen torens Haarlemse Sint Bavo Basiliek geplaatst

"Ik vond het vroeger vanaf de V&D al indrukwekkend, maar dit is de XL-versie", spreekt een moeder die met haar twee oudere kinderen naar de kerk is gekomen haar verwondering over het uitzicht uit. Twee oudere heren genieten van de 'modeltreintjes' die een paar honderd meter verderop over het spoor rijden. "Ik kan hier nog wel even blijven staan."

De Haarlemmer John Schous heeft het goed bekeken. Hij is één van de vrijwilligers die de bezoekers de komende maanden rondleidt. De organisatie van de 'Klim naar het licht' heeft nog veel meer vrijwilligers nodig, en John raadt het iedereen aan. "Heel goed voor de conditie ook!"