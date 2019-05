Uitslag van Meldpunt Onveilig Verkeer: fietsers vaak de dupe en auto's rijden te hard

NOORD-HOLLAND - Twee weken lang kon iedereen de meest onveilige verkeerssituaties van de provincie letterlijk op de kaart zetten bij het Meldpunt Onveilig Verkeer. Inmiddels zijn de stemmen gesteld en is duidelijk wat volgens jullie de tien onveiligste plekken in de provincie zijn. Maar er zijn nog veel meer cijfers bekendgemaakt, want welke verkeersdeelnemers lopen bijvoorbeeld het meeste risico? En welke gemeente heeft de twijfelachtige eer om de lijst aan te voeren? Wij hebben het op een rijtje gezet.

De input

Laten we bij het begin beginnen: Noord-Holland heeft massaal gehoor gegeven aan de oproep om onveilige verkeersplekken op de kaart te zetten. In twee weken tijd werden er 1.878 situaties gemeld en daar werd dan weer 7.944 keer op gestemd. Benieuwd naar de tien locaties met de meeste stemmen? Die vind je hier.

De verkeersdeelnemers

De melders konden bij het plaatsen zelf aangeven voor welke verkeersdeelnemers zij vonden dat de locatie het meest onveilig was. Daaruit blijkt dat vooral de fietsers het moeten bezuren: in meer dan de helft van de gevallen lopen zij het meeste risico, aldus de melders.

De verkeerslocatie

In de melding kon ook aangegeven worden over wat voor locatie het gaat en wat het probleem is. Daaruit blijkt onder andere dat in ruim 44 procent van de meldingen auto's te hard rijden. Ook gevaarlijke kruispunten zijn een heikel punt en worden veel genoemd.

Meest genoemde gemeenten

In de vijf onderstaande gemeenten werden de meeste gevaarlijke verkeerssituaties gemeld. Let wel: dit hoeft niet te betekenen dat deze gemeenten ook echt het gevaarlijkst zijn. Hoe fanatiek mensen locaties doorgeven en het aantal inwoners van een gebied bepalen namelijk sterk het aantal meldingen.

Alkmaar > 185 meldingen

Amsterdam > 168 meldingen

Zaanstad > 155 meldingen

Haarlem > 121 meldingen

Haarlemmermeer > 110 meldingen

Meest genoemde buurten

We hebben nog verder ingezoomd op de meldingen, want welke buurten/plekken vallen dan eigenlijk op? In deze zeven wijken of dorpen in Noord-Holland werden de meeste onveilige situaties gemeld:

Binnenstad Oost in gemeente Alkmaar > 28 meldingen

Broek op Langedijk in gemeente Langedijk > 14 meldingen

Floriande Oost Hoofddorp in gemeente Haarlemmermeer > 13 meldingen

Nassaukwartier en Hout in gemeente Alkmaar > 13 meldingen

Buitengebied in Uitgeest, Landelijk Gebied West in Alkmaar en Schermereiland en Omval in Alkmaar kregen alledrie 12 meldingen.

Meldingen binnen/buiten bebouwde kom

Meer dan driekwart van de meldingen werden gedaan over verkeerssituaties binnen de bebouwde kom: 1.446 locaties zijn op de kaart gezet. De overige meldingen, 432, gaan juist over plekken buiten de bebouwde kom.

Basisscholen in de buurt

Het gros van de meldingen, 74,3 procent, bevindt zich niet binnen een straal van 500 meter van een basisschool. De overige 25,7 procent (zo'n 482 meldingen) wél. Er zijn vijf basisscholen die de meeste meldingen in de buurt hebben:

St. Adelbertus in Alkmaar > 14 meldingen

Kennemerpoort in Alkmaar > 9 meldingen

Springschans in Heiloo, De Ark in Huizen, Klavertje Vier in Hoofddorp > allen 7 meldingen

Verantwoording cijfers

NH Nieuws heeft - samen met de andere regionale omroepen - in de periode van 8 tot en met 22 april onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid. Ons publiek kon zelf op een interactieve kaart aangeven waar zij vonden dat het onveilig of zelfs gevaarlijk was in het verkeer. Niet elke melding is gecontroleerd en dus kunnen er wat onjuistheden in zijn geslopen. Globaal gezien verandert dat weinig aan de uitslag.