Flinke stijging extreme hardrijders in provincie

NOORD-HOLLAND - Er zijn vorig jaar meer boetes uitgedeeld voor extreme hardrijders binnen de bebouwde kom in de provincie dan in 2017. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Een extreme hardrijder is een bestuurder die beboet wordt voor een snelheidsovertreding meer dan 30 kilometer per uur.

In Noord-Holland is de stijging, na de provincie Utrecht, het grootst. Volgens het CJIB is de stijging de afgelopen drie jaar het meest geweest. Hierbij is gekeken naar de verschillende boetes voor snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom, waar meestal snelheidslimieten gelden van 50 of 30 kilometer per uur.

Grote stijgingen waren er in Alkmaar, Wijdemeren, Haarlemmermeer, de gemeente Velsen en Amstelveen. Vooral die laatste spant de kroon. Daar is het aantal beboete extreme hardrijders meer dan verdubbeld: van 55 naar 120.

200 miljoen

Het grootste deel van de uitgeschreven boetes wordt gemaakt in de categorie 'kleine overtredingen'. Daar is het aantal in Noord-Holland zelfs gedaald ten opzichte van vorig jaar. Toen ging het in heel Nederland om ruim 3,3 miljoen boetes, waarmee bijna 200 miljoen euro werd opgehaald.

Meldpunt Onveilig Verkeer

De afgelopen periode is er door NH Nieuws samen met dertien regionale omroepen het Meldpunt Onveilig Verkeer geopend. 77 procent van alle meldingen bij het Meldpunt Onveilig Verkeer van NH Nieuws gingen over een gevaarlijke situatie binnen de bebouwde kom. Daarvan was bij 45 procent volgens de melder sprake van te hard rijdende auto’s.