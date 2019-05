Tekort aan plekken voor bevallingen in Dijklander Ziekenhuis lijkt verholpen

HOORN - Eind vorig jaar sloegen verloskundigen alarm omdat ze steeds vaker 'nee' verkocht kregen voor een bevalling en uit moesten wijken naar een ander ziekenhuis. Met de verhuizing van de afdeling acute geboortezorg van Purmerend naar Hoorn lijkt het probleem te zijn opgelost.

"Sinds de fusie is het nog maar enkele keren voorgekomen dat we niet terecht konden voor een bevalling", vertelt Susanne Jumelet, voorzitter van verloskundigen regio West-Friesland. Wel houdt ze een slag om de arm omdat de tellingen nog maar van een paar maanden zijn. "Veel bevallingen vinden plaats in de zomer en tijdens vakantieperiodes wanneer er minder personeel is. Er zijn vaak piekmomenten en die blijven moeilijk te plannen."

Lees ook: Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis voortaan 'Dijklander Ziekenhuis'

Van Purmerend naar Hoorn

Afgelopen november is de afdeling acute geboortezorg verhuisd van Purmerend naar de locatie in Hoorn. Het is sindsdien alleen nog in Hoorn mogelijk om te bevallen. En dat was ook voor het kersverse Purmerendse echtpaar Emily en Maurits even wennen. "Wel spijtig want wij wonen in Purmerend letterlijk naast het ziekenhuis". Voor de geboorteaangifte van hun dochter Lindy hoefden ze echter niet de deur uit, want sinds een paar maanden is het mogelijk om op bepaalde dagen aangifte in het ziekenhuis te doen.

Lees ook: Eerste geboorteaangifte in Dijklander Ziekenhuis een feit: "Handiger dan bij de gemeente"

Spreiding

"Voorheen hadden we grofweg 1400 medische bevallingen in Hoorn en circa 700 in Purmerend", legt gynaecoloog Nico Mensing uit. Het ziekenhuis heeft met alle betrokkenen een werkgroep gevormd om oplossingen voor het capaciteitsprobleem te vinden. "Wat met name heel belangrijk is geweest, is dat we een acuut geboorteteam hebben dat 24 uur per dag in huis is", aldus Mensing. Door samenvoegen en uitbreiding van het team zitten ze niet meer aan de tradionele dagindeling vast, wat zorgt voor een betere spreiding van bevallingen gedurende de dag.

Lees ook: Financiële problemen WFG en Waterlandziekenhuis: "Dit hadden we niet voorzien"

Ook op de afdeling is er uitgebreid en zijn er met de fusie nieuwe kamers en bevalbaden bijgekomen. "Door de uitbreiding van ons teamen de suites hebben we voldoende capaciteit om de zorgvraag uit de gehele regio Waterland en West-Friesland aan te kunnen", laat een woordvoerder van het Dijklanderziekenhuis in een reactie weten.